Леброн отримав травму в матчі з Бостоном

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс отримав травму в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Бостона.

Про це повідомляє ESPN.

Баскетболіст залишив паркет за майже сім хвилин до завершення четвертої чверті та не зміг повернутись до гри. У стані Лейкерс вже озвучили характер травми Леброна – розтягнення лівого пахового м'яза.

Втім, строки відновлення залишаються невідомими. Очікується, що зірка НБА пройде додаткове обстеження, перш ніж виявити ступінь серйозності травми. Зазначимо, що сам матч завершився з рахунком 111:101 на користь Бостона.

У сезоні-2024/25 Джеймс зіграв 57 матчів, в яких в середньому набирає 25 очок та виконує 8.1 підбирань.

Раніше повідомлялось, що Леброн Джеймс вийшов на третє місце в історії НБА за кількістю перемог у регулярному сезоні.