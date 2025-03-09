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Леброн отримав травму в матчі з Бостоном

Володимир Максименко — 9 березня 2025, 07:09
Леброн отримав травму в матчі з Бостоном
ЛеБрон Джеймс
Instagram ЛеБрона Джеймса

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс отримав травму в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Бостона.

Про це повідомляє ESPN.

Баскетболіст залишив паркет за майже сім хвилин до завершення четвертої чверті та не зміг повернутись до гри. У стані Лейкерс вже озвучили характер травми Леброна – розтягнення лівого пахового м'яза.

Втім, строки відновлення залишаються невідомими. Очікується, що зірка НБА пройде додаткове обстеження, перш ніж виявити ступінь серйозності травми. Зазначимо, що сам матч завершився з рахунком 111:101 на користь Бостона.

У сезоні-2024/25 Джеймс зіграв 57 матчів, в яких в середньому набирає 25 очок та виконує 8.1 підбирань.

Раніше повідомлялось, що Леброн Джеймс вийшов на третє місце в історії НБА за кількістю перемог у регулярному сезоні.

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Леброн Джеймс

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