Треба бути готовим до цього, – Дончич прокоментував травму Леброна

Атакувальний захисник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич прокоментував травму Леброна Джеймса, яку легенда НБА отримав у матчі з Бостоном.

Слова словенця наводить Basket News.

"Сподіваюсь, там нічого серйозного. Вочевидь, із подібними ушкодженнями потрібен певний час на відновлення.

Ми повинні мати менталітет, коли наступний хлопець у черзі на вихід на паркет має бути завжди готовим. Травми завжди трапляються протягом сезону, важливо бути готовим до цього", – розповів Дончич.

У сезоні-2024/25 Джеймс зіграв 57 матчів, в яких в середньому набирає 25 очок та виконує 8.1 підбирань.

Раніше повідомлялось, що Леброн Джеймс вийшов на третє місце в історії НБА за кількістю перемог у регулярному сезоні.