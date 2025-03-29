Легіонер БК Рівне вдруге поспіль визнається найкращим гравцем тижня в Суперлізі

Визначилася символічна збірна та найкращий гравець 12 тижня регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

Так, MVP тижня вдруге поспіль визнано американського легіонера БК Рівне Сі Джея Вільямсона, який допоміг своїй команді святкувати дві перемоги – над Кривбасом (32 очка, 12 підбирань та 5 перехоплень) та Черкаськими Мавпами (17 + 3 передачі + 3 перехоплення).

За підсумком зіграних зустрічей також визначено символічну пʼятірку ігрового тижня, до якої увійшли представники чотирьох клубів, кожен з яких зіграв по два матчі.

Раніше визначилася символічна збірна регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу.

Нагадаємо, переможцем регулярки став Дніпро, вигравши усі 28 матчів. У чвертьфіналі команда Володимира Коваля зіграє із Прикарпаттям-Говерлою.

Перші поєдинки плейоф пройдуть 1-2 квітня, матчі-відповідь 1/4 фіналу намічені на 4-6 квітня. Кожна серія, як і минулого сезону, триватиме до двох перемог однієї з команд.