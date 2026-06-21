Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Баскетбол

Харківські Соколи продовжили контракт з найкращим асистентом Суперліги останніх трьох років

Олексій Мурзак — 21 червня 2026, 20:20
Харківські Соколи продовжили контракт з найкращим асистентом Суперліги останніх трьох років
Андрій Хохоник
БК Харківські Соколи

Харківські Соколи оголосили про продовження контракту із захисником Андрієм Хохоником.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі угоди наразі невідомі.

Минулого сезону Хохоник в середньому за 32 хвилини набирав 11.0 очка, 8.2 передачі, 3.7 підбирання та 1.7 перехоплення (РЕ 15.9).

Він – найкращий асистент Суперліги останніх трьох років, а також потрапив до символічної п'ятірки сезону-2025/26.

"Андрій зарекомендував себе справжнім лідером команди минулого сезону, тому я дуже радий, що нам вдалося зберегти його у складі. Для нас велике значення має його професійний підхід та вміння організувати партнерів на майданчику", – розповів головний тренер Дмитро Забірченко.

Напередодні харківський клуб підписав захисника Київ-Баскета Дениса Клевзуника.

Суперліга Харківські Соколи

Суперліга

Клуб Суперліги змінив назву
БК Рівне вдруге переграв Харківських Соколів та виграв бронзові медалі Суперліги
Форвард Ніко-Баскета став найкращим молодим гравцем Суперліги
Дніпро обіграв Київ-Баскет у фінальній серії та втретє поспіль став чемпіоном Суперліги
Захисник Київ-Баскета вийшов на перше місце за набраними очками в сезоні Суперліги

Останні новини