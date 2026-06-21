Харківські Соколи продовжили контракт з найкращим асистентом Суперліги останніх трьох років
Андрій Хохоник
БК Харківські Соколи
Харківські Соколи оголосили про продовження контракту із захисником Андрієм Хохоником.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Деталі угоди наразі невідомі.
Минулого сезону Хохоник в середньому за 32 хвилини набирав 11.0 очка, 8.2 передачі, 3.7 підбирання та 1.7 перехоплення (РЕ 15.9).
Він – найкращий асистент Суперліги останніх трьох років, а також потрапив до символічної п'ятірки сезону-2025/26.
"Андрій зарекомендував себе справжнім лідером команди минулого сезону, тому я дуже радий, що нам вдалося зберегти його у складі. Для нас велике значення має його професійний підхід та вміння організувати партнерів на майданчику", – розповів головний тренер Дмитро Забірченко.
Напередодні харківський клуб підписав захисника Київ-Баскета Дениса Клевзуника.