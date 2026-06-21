Харківські Соколи продовжили контракт з найкращим асистентом Суперліги останніх трьох років

Харківські Соколи оголосили про продовження контракту із захисником Андрієм Хохоником.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі угоди наразі невідомі.

Минулого сезону Хохоник в середньому за 32 хвилини набирав 11.0 очка, 8.2 передачі, 3.7 підбирання та 1.7 перехоплення (РЕ 15.9).

Він – найкращий асистент Суперліги останніх трьох років, а також потрапив до символічної п'ятірки сезону-2025/26.

"Андрій зарекомендував себе справжнім лідером команди минулого сезону, тому я дуже радий, що нам вдалося зберегти його у складі. Для нас велике значення має його професійний підхід та вміння організувати партнерів на майданчику", – розповів головний тренер Дмитро Забірченко.

Напередодні харківський клуб підписав захисника Київ-Баскета Дениса Клевзуника.