Визначилася символічна збірна регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

Так, до п'ятірки найкращих увійшло одразу два представника Дніпра, та по одному гравцю з Київ-Баскета, Черкаських Мавп та Кривбаса.

Символічна збірна регулярного чемпіонату Суперліги

Павло Буренко (Київ-Баскет) – досвідчений розігруючий, який демонстрував стабільну гру протягом усього чемпіонату та допоміг киянам посісти друге місце в турнірній таблиці.

Статистика: 22 матчі – 17.7 очка, 3.9 передачі, 3.2 підбирання (РЕ 13.0)

Михайло Бублик (Кривбас) – новачок Суперліги, який вже в свій перший сезон в елітному дивізіону став найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату.

Статистика: 28 матчів – 20.3 очка, 4.3 підбирання, 3.0 передачі, 1.6 перехоплення (РЕ 15.0)

Володимир Конєв (Дніпро) – універсальний форвард, надійний гравець та ключовий гравець у системі Дніпра.

Статистика: 26 матчів – 11.7 очка, 5.7 підбирання, 4.0 передачі (РЕ 16.0)

Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) – лідер чемпіонів України, як на майданчику, так і поза ним, один із найстабільніших гравців чемпіонату.

Статистика: 28 матчів – 15.0 очка, 6.4 підбирання, 2.7 передачі (РЕ 18.0)

Андрій Агафонов (Черкаські Мавпи) – досвідчений центровий, який був лідером своєї команди протягом усього сезону та став найефективнішим гравцем чемпіонату.

Статистика: 27 матчів – 14.6 очка, 8.1 підбирання, 3.4 передачі (РЕ 21.0)

Нагадаємо, переможцем регулярки став Дніпро, вигравши усі 28 матчів. У чвертьфіналі команда Володимира Коваля зіграє із Прикарпаттям-Говерлою.

Перші поєдинки плейоф пройдуть 1-2 квітня, матчі-відповідь 1/4 фіналу намічені на 4-6 квітня. Кожна серія, як і минулого сезону, триватиме до двох перемог однієї з команд.