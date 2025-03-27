Суперліга: Дніпро завдяки перемозі над Київ-Баскетом показав історичний результат

Сьогодні, 27 березня, заплановано 4 завершальні матчі регулярного сезону Суперліги-2024/25.

У "баблі" в Дніпрі завершився перший поєдинок ігрового дня, в якому Запоріжжя обіграло Говерлу. Команда Валерія Плеханова добре відіграла три чверті, що дозволило мати перевагу в 16 очок. Говерла за останні 10 хвилин зуміла відіграти лише 6.

У наступному матчі Старий Луцьк потужно розпочав гру проти Кривбаса, вигравши стартову чверть у 14 очок. Надалі колектив Олександра Ворони не тільки вирівняв гру, а й зумів відірватися та довести справу до перемогу.

У матчі лідерів зійшлися Дніпро та Київ-Баскет. Лідер регулярного чемпіонату здобув перемогу, завершивши сезон із результатом 28-0.

Баскетбол – Суперліга-2024/25

27 березня, регулярний чемпіонат

Запоріжжя – Говерла 92:82 (27:21, 22:23, 26:15, 17:23)

Запоріжжя: Бах 24 + 5 підбирань, Хохоник 10 + 5 підбирань + 19 передач, Петренко 4, Нікітін 20 + 9 підбирань, Буц 6 – старт; Моо 14, Дмитренко 8, Новіков 5, Ніколайчук 1 + 6 підбирань, Суркіс 0, Величко 0

Прикарпаття-Говерла: Віктор Лемішка 4, Марків 2, Кабацюра 15 + 5 підбирань, Дроздов 0, Кузнецов 9 – старт; Рід 17 + 6 передач, Стародуб 13 + 7 підбирань + 5 передач, Чугунов 9, Віталій Лемішка 9 + 5 підбирань, Бречка 3, Іванов 1

Кривбас – Старий Луцьк 80:71 (18:32, 17:9, 26:18, 19:12)

Кривбас: Бублик 21 + 6 підбирань + 3 передачі - 4 втрати, Товкач 17 + 8 підбирань, Ловінгс 7 + 8 передач, Келлі 6 + 5 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення, Водолазський 6 – старт, Биков 11, Триколенко 9, Мельнік 3

Старий Луцьк: Ньютон 22 + 7 підбирань, Кольченко 11 + 8 підбирань + 4 передачі - 4 втрати, Лесик 10, Гороюченко 3 + 5 передач, Дюпін 2 – старт, Прозапас 10, Михайлов 7, Лавані 6, Білявий 0, Тимощук 0

Дніпро – Київ-Баскет 77:62 (27:16, 18:16, 16:11, 16:19)

Статистика буде додана пізніше

18:00 Черкаські Мавпи – Рівне

Нагадаємо, вчора Запоріжжя поступилося Київ-Баскету, а Говерла була слабша за чинного чемпіона України Дніпра.