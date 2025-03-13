Вперше у поточному сезоні найкращим гравцем тижня Суперліги було визнано легіонера

Гравця БК Рівне Крана Морріса Вільямсона визнано найкращим гравцем туру Суперліги України з баскетболу.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Американець допоміг своїй команді здобути дві перемоги в Луцьку. Зокрема, у матчах проти Прикарпаття-Говерли (93:80) та Київ-Баскета (79:69) він продемонстрував лідерську гру.

Так, проти Говерли в активі Вільямсона дабл-дабл – 14 очок, 12 підбирань, 2 передачі та 2 блок-шота (РЕ 23), а в грі проти киян американець набрав 30 очок, 5 підбирань та 2 передачі (РЕ 32).

Вільямсон підсилив Рівне наприкінці сезону: в пʼяти зіграних матчах американець набирає в середньому 20.4 очка, 6.0 підбирання, 2.2 перехоплення та 2.0 передачі (РЕ 23.6). Зазначимо, що вперше в поточному сезоні нагороду MVP ігрового тижня отримав легіонер.

Також була складена символічна збірна туру.

Раніше повідомлялося, що капітан збірної України та захисниця іспанської Валенсії Аліна Ягупова потрапила до списку претенденток на звання MVP сезону в жіночій Євролізі.