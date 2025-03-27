Визначився розклад плейоф чемпіонату України

Стали відомі дати проведення матчів першого раунду плейоф чемпіонату України з баскетболу.

Про це повідомила ФБУ.

Чинний чемпіон Суперліги Дніпро, який пройшов регулярний сезон без поразок, зіграє проти Говерли (Івано-Франківськ). Київ-Баскет у першому раунді зійдеться зі Старим Луцьком.

Віцечемпіон минулого сезону Рівне за вихід у півфінал зіграє проти баскетбольного клубу Запоріжжя.

Найбільш рівною парою можна вважати зустріч Черкаські Мавпи – Кривбас. Черкаський клуб фінішував на четвертій сходинці, Кривбас – на п'ятій.

ФБУ

Перші матчі плейоф пройдуть 1-2 квітня на майданчику команди, що фінішувала вище в турнірній таблиці регулярного чемпіонату. Другі матчі пройдуть 4-6 квітня.

Старт півфінальних серій плейоф попередньо заплановано на 10-12 квітня і залежить від дати завершення чвертьфіналів.

Усі серії плейоф Суперліги Favbet, як і в минулому році, пройдуть у форматі до двох перемог однієї з команд.