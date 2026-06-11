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Клуб Суперліги змінив назву

Олексій Мурзак — 11 червня 2026, 18:24
Клуб Суперліги змінив назву
БК Старий Луцьк

Учасник Суперліги України з баскетболу Старий Луцьк змінив назву клубу.

Відтепер команда носитиме назву Волинь, повідомив віцепризидент клубу Дмитро Чайковський на своїй сторінці в Instagram.

"Історія під назвою Старий Луцьк завершена. Історія клубу – триває. Сьогодні вона починає новий розділ під назвою Волинь", – повідомив він.

У сезоні-2025/26 Старий Луцьк посів останнє місце в турнірній таблиці Суперліги.

Напередодні тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на заключні матчі першого етапу кваліфікації ЧС-2027 проти Грузії та Данії.

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