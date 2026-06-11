Клуб Суперліги змінив назву

Учасник Суперліги України з баскетболу Старий Луцьк змінив назву клубу.

Відтепер команда носитиме назву Волинь, повідомив віцепризидент клубу Дмитро Чайковський на своїй сторінці в Instagram.

"Історія під назвою Старий Луцьк завершена. Історія клубу – триває. Сьогодні вона починає новий розділ під назвою Волинь", – повідомив він.

У сезоні-2025/26 Старий Луцьк посів останнє місце в турнірній таблиці Суперліги.

Напередодні тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на заключні матчі першого етапу кваліфікації ЧС-2027 проти Грузії та Данії.