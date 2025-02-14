Черкаські Мавпи закріпилися на третьому місці Суперліги за рахунок розгрому Говерли

У п'ятницю, 14 лютого, у манежі КФВ завершився івано-франківський бабл української Суперліги з баскетболу.

В останньому матчі цього ігрового дня зустрілися Говерла та Черкаські Мавпи, які виконують різні турнірні завдання.

Читайте також : Середняк Суперліги підсилився американським захисником

З першої ж чверті фаворит почав створювати комфортний відрив від суперника. І хоча Говерла спробувала не відпускати номінальний гостей занадто далеко, у другій 10-хвилинці перевага черкаського клубу перевалила за двозначний показник.

Двічі за матч підопічні Дмитра Нагорного мали відрив у +20 очок. У підсумку фінальна сирена зафіксувала перемогу Черкаських Мавп 88:70.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга-2024/25

14 лютого

Говерла – Черкаські Мавпи 70:88 (20:25, 11:20, 22:22, 17:21)

Говерла: Рід (23 + 5 підбирань + 6 передач + 4 втрати), Кабацюра (16 + 5 підбирань), Чугунов (8 + 5 підбирань), Марків (5), Морозов (5), Кузнєцов (4), Дроздов (3), Бречка (2), Іванов (2), Стародуб (2), Віталій Лемішко (0), Віктор Лемішко (0).

Черкаські Мавпи: Агафонов (21 + 9 підбирань), Клімов (21), Клебан (17), Кошевацький (11 + 6 підбирань + 13 передач), Упир (9), Дюпрі (9 + 5 підбирань), Назаренко (0), Пирогов (0 + 5 підбирань), Фесун (0).

За рахунок цієї перемоги Черкаські Мавпи закріпилися на третій сходинці таблиці Суперліги, маючи баланс перемог 12-11. Говерла у той же час залишається останньою, вигравши тільки три матчі з 21.

Нагадаємо, що сьогодні пройшли ще два матчі Суперліги України: Київ-Баскет та Кривбас довели гру до клатчу, а Старий Луцьк не зміг створити сенсацію у поєдинку з Дніпром.