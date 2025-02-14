Старий Луцьк не зміг завадити Дніпру здобути 19-ту поспіль перемогу в Суперлізі

У п'ятницю, 14 лютого, в межах регулярного сезону Суперліги України з баскетболу відбувся матч, у якому Старий Луцьк на своєму майданчику приймав Дніпро.

Старт поєдинка залишився за господарями паркету, які змогли створити перевагу в п'ять очок. До кінця чверті лідер чемпіонату скоротив відставання, після чого потроху почав перехоплювати ініціативу.

До самої четвертої 10-хвилинки жодна з команд не могла відірватися від опонента на 10+ очок. Але на старті заключної чверті Старий Луцьк не витримав темп та почав програвати все більше й більше. У підсумку підопічні Володимира Коваля дотиснули суперника та виграли з різницею +17.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга-2024/25

14 лютого

Старий Луцьк – Дніпро 69:86 (23:20, 12:17, 19:24, 15:25)

Старий Луцьк: П. Горобченко (12 + 5 передач), Кольченко (9 + 5 підбирань), Прозапас (8), Дупін (7), Липовцев (7), Лавані (6), Лесик (6), Мусієнко (5), Михайлов (4), Тимощук (3), Тартаковський (2).

Дніпро: Конєв (20 + 8 підбирань), Тимофеєнко (15 + 7 підбирань), Сіпало (11 + 9 підбирань), Дубоненко (10), Загреба (10 + 8 підбирань), М. Горобченко (7 + 8 підбирань + 11 передач), Бондарчук (6), Закурдаєв (3), Коротченко (2), Ліщина (2), Попов (0), Сорочан (0).

Дніпро виграв усі 19 матчів поточного чемпіонату, завдяки чому є беззаперечним лідером Суперліги, маючи 100%-ий результат.

Старий Луцьк у свою чергу зазнав уже 14-ї поразки в сезоні, через що команда Дмитра Чайковського посідає тільки сьоме місце таблиці.

Нагадаємо, що сьогодні вже відбувся матч між Київ-Баскетом та Кривбасом, а ігровий день закривають Говерла та Черкаські Мавпи.