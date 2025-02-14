Київ-Баскет переграв Кривбас в матчі Суперліги

У четвер, 14 лютого, відбувся матч української Суперліги з баскетболу, в якому зустрічались Київ-Баскет та криворізький Кривбас.

Поєдинок завершився з рахунком 61:56 на користь одного з лідерів чемпіонату.

Найкращим гравцем матчу став форвард столичного колективу Максим Сандул, який заробив 17 очок та здійснив 15 підбирань.

Цією перемогою Київ-Баскет перервав серію з двох поразок поспіль, яких команда зазнала у матчах з Черкаськими Мавпами та Дніпром.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

14 лютого, регулярний чемпіонат

Київ-Баскет – Кривбас 61:56 (13:11, 15:22, 20:7, 13:16)

Київ-Баскет: Сушкін 5 + 7 підбирань, Буренко 10, Когут 9, Клевзуник 12 + 11 підбирань, Сандул 17 + 15 підбирань – старт; Зайцев 6 + 5 підбирань, Карпюк 2

Кривбас: Бублик 13, Ловінгс 12 + 5 підбирань, Келлі 16, Водолазський 5 + 6 підбирань, Товкач 6 – старт; Триколенко 4 + 9 підбирань

Зазначимо, що в інших матчах ігрового дня Говерла зустрінеться із Черкаськими Мавпами, а Старий Луцьк у ці хвилини грає проти Дніпра.