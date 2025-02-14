Середняк Суперліги підсилився американським захисником
БК Рівне оголосив, що склад команди Михайла Переверзія поповнив американський баскетболіст Сі Джей Вільямсон.
Про цю угоду український клуб повідомив на своєму сайті.
"Ласкаво просимо до Рівного, та бажаємо успіхів! Віримо в тебе, Сі Джей!", – йдеться у заяві.
Вільямсон виступає на позиції захисника. 24-річний американець є вихованцем Університету Алабами в Гантсвілі. Після випуску з коледжу він розпочав свою професійну кар'єру в Іспанії.
Останнім клубом Вільямсона була Кордоба, яка виступає у третьому за силою іспанському дивізіоні. У минулому сезоні Сі Джей набирав у середньому 18,3 очка, 6 підбирань, 1 передачу та 1,8 перехоплення у 30 матчах.
Після 21 зіграного туру Рівне посідає четверте місце таблиці Суперліги, вигравши 10 поєдинків.
Наступним суперником рівненського колектива стане лідер чемпіонату України Дніпро, який сьогодні розгромив Старий Луцьк.