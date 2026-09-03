ФБУ оголосила дату старту нового сезону чоловічої Суперліги

Чемпіонат України з баскетболу сезону-2026/27 розпочнеться 3 жовтня.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Участь у ньому візьмуть 10 команд, серед яких буде дебютант елітного дивізіону – БК Хмельницький.

Учасники Суперліги-2026/27

Дніпро, Київ-Баскет, Харківські Соколи, Ніко-Баскет, Прикарпаття-Говерла, Волинь, Запоріжжя, Хмельницький, Рівне, Черкаські Мавпи

Формат Суперліги-2026/27

Новий сезон Суперліги пройде у форматі роз'їзного календаря. Такий варіант проведення регулярного чемпіонату клуби одноголосно підтримали під час засідань керівників команд 9 та 10 липня.

Команди проведуть регулярний чемпіонат у три кола, після чого найкращі з них продовжать боротьбу у плейоф.

Також клуби погодили формат вирішальної стадії сезону. Чвертьфінальні серії триватимуть до двох перемог однієї з команд, тоді як півфінали, фінал та серія за третє місце проходитимуть до трьох перемог.

Минулого сезону чемпіоном України став Дніпро, який у фінальній серії здолав Київ-Баскет. Бронзові медалі завоював БК Рівне.