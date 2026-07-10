Затверджено формат проведення Суперліги сезону-2026/27

Клуби Суперліги України з баскетболу погодили формат проведення сезону-2026/27.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Було розглянуто три запропоновані Федерацією баскетболу України варіанти проведення регулярного чемпіонату. Одноголосно було підтримано формат роз'їзного календаря – класичний варіант, який використовувався в довоєнні сезони. Змагання триватимуть три кола.

Повний календар нового сезону Суперліги буде оприлюднений невдовзі.

Також більшістю голосів було затверджено формат стадії плейоф: чвертьфінальні серії триватимуть до двох перемог однієї з команд, а півфінали, фінал та серія за третє місце – до трьох перемог.

Напередодні повідомлялося, що представники Федерації баскетболу України дали дозвіл БК Хмельницький виступати у наступному сезоні в чоловічій Суперлізі.