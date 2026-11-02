Рівне попрощалось із американським форвардом Смітом

БК Рівне оголосило про відхід свого форварда Денні Сміта на правах вільного агента.

Про це повідомила пресслужба клубу.

У Рівному подякували американцю за час, проведенний в команді та побажали успіхів у подальшій кар'єрі.

Зауважимо, що Денні Сміт став гравцем Рівного лише у вересні цього року. на рахунку форварда 5 матчів, у яких він в середньому набирав 7.8 очок, збирав чотири підбирання та віддавав 2.8 результативні передачі.

Після семи зіграних матчів БК Рівне посідає четверте місце в турнірній таблиці Суперліги, маючи баланс перемог та поразок 5:2.

Раніше львівська Політехніка оголосила про підписання трьох ексгравців Самбора.