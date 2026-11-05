Київ-Баскет зазнав поразки від Харківських Соколів у Суперлізі

У четвер, 5 листопада, Київ-Баскет зазнав поразки від Харківських Соколів у межах регулярного чемпіонату Суперліги.

Зустріч завершилася із рахунком 69:80.

Першу чверть підопічні Дмитра Забірченка залишили за собою із солідним гандикапом – 21:13. Столичний колектив спробував у наступній 10-хвилинці перевернути перебіг гри на свою користь – 24:19.

Третю чверть команди провели у рівній боротьбі та не знайшли сильнішого (20:20). Утім, вже у заключній частині зустрічі харківська команда зняла всю інтригу з поєдинку, здобувши перемогу із перевагою у 11 очок.

Героєм зустрічі став Єгор Сушкін, який набрав протягом гри 20 очок.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

5 листопада

Київ-Баскет — Харківські Соколи 69:80 (13:21, 24:19, 20:20, 12:20)

Київ-Баскет: Мей 18 очок + 6 підбирань + 7 передач, Кларді 4, Бутко 12 + 3 підбирання + 2 перехоплення, Кабацюра 8, Хант 2 + 3 підбирання — старт; Колаволе 6, Холод 4, Марків 2, Маліч 3, Пирогов 0 + 4 підбирання, Лихой 10 + 3 підбирання, Рудий 0.

Харківські Соколи: Сушкін 20 очок + 4 підбирання + 8 передач + 2 перехоплення, Соловйов 7 + 4 підбирання, Клевзуник 18 + 5 підбирань + 3 передачі, Сандул 8 + 6 підбирань + 2 перехоплення, Хохоник 9 + 9 підбирань + 8 передач + 2 перехоплення — старт; Ліщина 0, Клебан 5 + 5 підбирань + 1 блок-шот, Безима 13 + 3 підбирання + 2 передачі, Змієвський 0.

Нагадаємо, що у попередніх матчах української першості Волинь здолала Черкаські Мавпи, а Прикарпаття-Говерли здобуло першу перемогу.