Волинь здолала Черкаські Мавпи, перша перемога Прикарпаття-Говерли у Суперлізі

У неділю, 25 жовтня, відбулись чергові матчі у межах регулярного чемпіонату Суперліги.

Рівне у виїзному поєдинку здобуло напружену перемогу над Ніко-Баскетом у Миколаєві. Гості переконливо провели першу половину завдяки високій реалізації триочкових кидків (11 із 19) та пішли на велику перерву за переваги у +14. Миколаївці у другій половині скоротили відставання до -2, однак чергова серія влучних дальніх кидків від Рівного зупинила ривок господарів.

Волинь здобула виїзну перемогу над Черкаськими Мавпами, переломивши хід гри в заключній десятихвилинці. Найкращим гравцем матчу став Назар Король, який набрав 25 очок за 26 хвилин. Усі свої 3 триочкові кидки реалізував саме в 4-й чверті, знявши питання щодо переможця.

Прикарпаття-Говерла здобула першу перемогу в сезоні Суперліги, перегравши вдома Київ-Баскет. Господарі контролювали хід зустрічі впродовж трьох чвертей, пішовши на велику перерву з перевагою +10. У заключній десятихвилинці гравці столичного колективу перехопили ініціативу та скоротили відставання до -3, однак врятувати гру не встигли.

У заключному матчі ігрового дня Харківські Соколи перемогли Хмельницький з рахунком 72:64.

Харків'яни створили перевагу в першій половині – 36:22. Після перерви Хмельницький скоротив відставання, але не зміг наздогнати суперника. Найрезультативнішим у господарів став Зак Лавдей – 19 очок, у складі Соколів Євген Сушкін набрав 16.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

25 жовтня

Ніко-Баскет – Рівне 84: 93 (24:29, 14:23, 27:19, 19:22)

Ніко-Баскет: Сімпсон (22 + 4 підбирання + 5 передач), Лук'ян (13 + 4 підбирання + 5 передач), Карпюк (20 + 14 підбирань), Сафонов (17 +5 підбирань), Водолазський (9 + 2 підбирання + 2 передачі) – старт; Стрижак (2), Гарбар (1 + 2 підбирання).

Рівне: Биков (25 + 3 підбирання + 2 передачі), Джейкобс (2 + 2 підбирання + 7 передач), Тимощук (1 + 3 підбирання + 2 передачі), Бенсон (20 + 8 підбирань + 4 блоки), Ейса (20 + 5 підбирань + 3 передачі) – старт; Поносов (13 + 3 підбирання + 4 передачі), Рябой (8 + 2 підбирання), Триколенко (4 + 6 підбирань + 3 передачі), Шептицький (0).

Черкаські Мавпи – Волинь 66:75 (18:15, 8:14, 24:19, 16:27)

Черкаські Мавпи: Теллі 14 очок + 2 підбирання + 8 передач + 3 перехоплення, Марченко 3 + 2 підбирання + 2 передачі, Голенков 3 + 4 підбирання, Коровяков 10 + 6 підбирань, Комагум 10 + 9 підбирань – старт; Войденко 0, Фесун 0, Упир 11 + 2 передачі + 3 перехоплення, Андрущенко 0, Толмачов 11 + 2 підбирання + 1 передача, Верещака 4 + 2 підбирання, Саєнко 0.

Волинь: Ловінгс 12 очок + 2 передачі, Король 25 + 3 підбирання + 2 передачі, Нікітін 11 + 7 підбирань, Безима 4 + 6 підбирань + 3 передачі + 3 перехоплення, Клімов 6 + 6 підбирань – старт; Кабанов 3 + 4 підбирання, Третяк 0, Троцик 0, Тимощук 0, Панасюк 0, Товкач 14 + 8 підбирань + 2 передачі.

Прикарпаття-Говерла-КФВ – Київ-Баскет 75:70 (16:13, 23:16, 26:23, 10:18)

Прикарпаття-Говерла-КФВ: Чугунов 3 очки + 7 підбирань, Старцев 17 + 4 підбирання + 6 передач, Лесик 4 + 3 підбирання + 3 передачі + 3 блок-шоти, Кузнецов 9 + 6 підбирань + 2 передачі, Горобченко 13 + 2 підбирання + 3 передачі – старт; Дюпін 8 + 6 підбирань + 1 передача + 2 блок-шоти, Говард 15 + 4 підбирання + 2 передачі + 2 перехоплення, Дроздов 0 + 1 передача, Дмитренко 6 + 1 підбирання + 1 блок-шот.

Київ-Баскет: Мей 16 очок + 9 підбирань + 1 передача, Кларді 4 + 6 передач, Бутко 2 + 1 підбирання, Кабацюра 26 + 12 підбирань + 1 перехоплення, Хант 0 + 4 підбирання + 4 передачі – старт; Колаволе 9 + 1 передача, Холод 9 + 6 підбирань + 1 передача, Марків 0 + 1 підбирання, Пирогов 0, Рудий 4 + 1 підбирання.

Хмельницький – Харківські Соколи 64:72 (13:15, 9:21, 23:18, 19:18

Хмельницький: Потєєв (5), Мельник (4 + 4 підбирання), Ньютон (17 + 3 підбирання + 7 передач), Лавдей (19 + 11 підбирань, Ланді (11 + 3 підбирання + 6 передач) – старт; Кузьмін (0), Гуля (5 + 3 підбрання + 3 передачі), Липовцев (0 + 4 підбирання), Бачурін (3).

Харківські Соколи: Сушкін (16 + 3 підбирання + 8 передач), Романиця (4 + 7 підбирань), Соловйов (16 + 2 підбирання), Клевзуник (10 + 3 підбирання), Клебан (6 + 4 підбирання + 3 блоки) – старт; Ліщина (0 + 2 підбирання), Сандул (6 + 10 підбирань), Хохоник (9 + 6 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення), Безима (5 + 5 підбирань).

Нагадаємо, напередодні Дніпро у напруженому матчі Суперліги здолав Запоріжжя.