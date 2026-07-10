ФБУ допустила БК Хмельницький до сезону в Суперлізі: це історичний дебют команди у найвищому дивізіоні

Представники Федерації баскетболу України дали дозвіл БК Хмельницький виступати у наступному сезоні в чоловічій Суперлізі.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Як зазначається, з міським головою Хмельницького Олександром Симчишиним щодо перспектив розвитку баскетболу в місті особисто контактувала ФБУ, інтереси котрої представляли генеральний секретар спортивної організації Володимир Драбіковський та директор Суперліги Роман Бойко.

Також делегація керівного органу баскетболу України відвідала місцевий Палац спорту. Проте, як стає відомо з заяви, клуб наразі визначає арену, на якій прийматиме домашні матчі Суперліги.

Утім, БК Хмельницький вже офіційно включений до складу учасників Суперліги на сезон 2026/27, що дозволить команді вперше у своїй історії виступити у найвищому баскетбольному дивізіоні України.

Додамо, що у квітні цього року БК Хмельницький став чемпіоном Вищої ліги, здобувши перемогу у фінальній серії над клубом ДіДіБао з Кам'янця-Подільського.

Нагадаємо, що чинний переможець української Суперліги Дніпро відмовився від виступів у Кубку Європи ФІБА в наступному сезоні.