Запоріжжя здолало БК Рівне у регулярному чемпіонаті Суперліги

Олексій Мурзак — 1 листопада 2025, 21:41
ФБУ

У суботу, 1 листопада, відбувся черговий матч регулярного сезону Суперліги України з баскетболу, в якому Запоріжжя обіграло БК Рівне.

Зустріч завершилася з рахунком 71:68.

Найкращим у складі переможців став Антон Буц, який оформив дабл-дабл з 12 очок та 11 підбирань.

Зазначимо, що початок зустрічі було відкладено через повітряну тривогу: замість 17:00, команди вийшли на майданчик о 18:15.

Суперліга – регулярний чемпіонат
1 листопада

Запоріжжя – Рівне 71:68 (24:15, 16:11, 20:28, 11:14)

Нагадаємо, напередодні відбулося ще три матчі. Зокрема, Дніпро обіграв Київ Баскет, Ніко Баскет переміг Старий Луцьк, а Кривбас здолав Говерлу.

