Кривбас переграв Говерлу у Суперлізі

Сьогодні, 1 листопада, п'ятий ігровий тиждень української Суперліги сезону-2025/26 продовжиться чотирма матчами.

У першій зустрічі ігрового для Кривбас у Миколаєві обіграв Прикарпаття-Говерлу з рахунком 82:68.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став американський захисник Говерли Рід, в активі якого 23 очки. У переможців найрезультативнішим став Микита Бібіков – 19 балів.

Суперліга – регулярний чемпіонат

1 листопада

Кривбас – Прикарпаття-Говерла 82:68 (25:17, 20:18, 18:17, 19:16)

Кривбас: Бібіков 19, Скіра 17 + 12 підбирань, Пікок 16 + 9 підбирань, Водолазський 9, Хілл 8 + 8 підбирань + 7 передач + 3 перехоплення — старт, Триколенко 8, Мельнік 5, Бречка 0, Пашолок 0

Говерла: Рід 23 + 7 підбирань, Старцев 16 + 6 передач + 5 підбирань, Кабацюра 13, Дмитренко 7 + 2 блок-шота, Марків 6, Кузнецов 2, Чугунов 2

Нагадаємо, що вчора, 31 жовтня, трьома матчами стартував п'ятий ігровий тиждень Суперліги.