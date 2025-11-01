Дніпро вирвав перемогу у Київ-Баскета в Суперлізі

У суботу, 1 листопада, відбувся центральний матч п'ятого ігрового тижня української Суперліги, в якому зустрілись Дніпро та Київ-Баскет.

Зустріч у Дніпрі завершилась перемогою місцевих баскетболістів з рахунком 70:69. Перемогу дніпрянам приніс триочковий кидок від Володимира Конєва за секунду до завершення поєдинку.

Найрезультативнішим у матчі став гравець киян Михайло Бублик – 23 очки, 5 підбирань і 2 асисти.

Суперліга – регулярний чемпіонат

1 листопада

Дніпро – Київ-Баскет 70:69 (22:17, 17:22, 14:16, 17:14)

Дніпро: Тимофеєнко 19, Загреба 10 + 9 підбирань - 4 втрати, Конєв 5 + 7 передач + 7 підбирань, Закурдаєв 0, Колдомасов 0 - 4 втрати — старт, Дубоненко 14 + 3 передачі, Горобченко 7, Сорочан 7, Сипало 6, Бондарчук 2

Київ-Баскет: Бублик 23 + 5 підбирань, Сушкін 20 + 6 передач, Клевзуник 15 + 8 підбирань, Сандул 4 + 10 підбирань + 5 передач, Смітюх 0 + 4 передачі — старт, Маліч 5, Карпюк 2, Романиця 0, Колаволе 0

Нагадаємо, що вчора, 31 жовтня, трьома матчами стартував п'ятий ігровий тиждень Суперліги.