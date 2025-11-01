Зустріч двох аустайдерів: Ніко-Баскет переміг Старий Луцьк

Сьогодні, 1 листопада відбулися три матчі в межах української Суперліги сезону 2025/2026.

У третьому матчі ігрового дня зустрілися два головні аутсайдери Суперліги – Ніко-Баскет Миколаїв та Старий Луцьк.

Підопічні Берестєва зуміли впевнено переграти Старий Луцьк з рахунком 78:66 та здобули другу перемогу у сезоні. Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник Старого Луцьку Павло Горобченко. На його рахунку 19 очок та 2 підбирання.

Суперліга – регулярний чемпіонат

1 листопада

Ніко-Баскет Миколаїв – Старий Луцьк 78:66 (16:15, 22:10, 21:18, 19:23)

Ніко-Баскет Миколаїв: Лукʼян 16 + 5 підбирань, Стуров 13 + 1 підбирання, Грищук 12 + 7 підбирань, Кабанов 9, Сафонов 9 + 3 підбирання, Мітріч 6 + 1 підбирання, Гарбар 4 + 6 підбирань, Зайцев 4 + 3 підбирання, Лихой 3 + 4 підбирання, Володін 2 + 5 підбирань

Старий Луцьк: Горобченко 19 + 2 підбирання, Ніколайчук 19 + 16 підбирань, Лесик 15 + 3 підбирання, Дупін 11 + 4 підбирання, Петренко 2 + 2 підбирання, Товкач 0 + 3 підбирання, Третяк 0 + 1 підбирання, Троцик 0 + 1 підбирання.

Нагадаємо, раніше Кривбас переміг Говерлу у першому матчі ігрового дня.