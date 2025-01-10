Китайський клуб відсторонив гравця, який проніс свою дівчину у валізі до гуртожитку команди
Китайський баскетболіст Чжан Сінлян з клубу Гуанчжоу Лун Лайонз був відсторонений від матчів за порушення клубних правил.
Про це повідомляє BasketNews.
За інформацією джерела, 20-річний гравець спробував провести свою дівчину в гуртожиток на ніч для вивчення англійської мови.
Намагаючись провести з нею ніч перед нещодавньою грою проти Циндао Іглз, Чжан сховав свою дівчину у валізі і провів її всередину.
Однак план провалився, коли дівчина поділилася фотографіями з їхньої кімнати в соціальних мережах, в тому числі й тією, на якій вона була у валізі. Хоча дівчина швидко видалила фотографії, було вже запізно.
У відповідь на інцидент клуб заявив, що після розмови з керівництвом і тренерами команди Чжан щиро визнав необхідність дотримуватися вищих стандартів.
Він висловив жаль з приводу негативних наслідків своїх дій і зобов'язався зробити конкретні кроки для самовдосконалення. Чжан також публічно вибачився перед клубом.
Цього сезону Чжан Сінлян взяв участь у 26 матчах Гуанчжоу Лун Лайонз, набираючи в середньому 6,4 очка за гру.
Раніше стало відомо, що футбольний клуб Гуанчжоу втратив статус професійного, через що він не зможе виступити у другій за силою китайській лізі в наступному сезоні.