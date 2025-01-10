Китайський клуб відсторонив гравця, який проніс свою дівчину у валізі до гуртожитку команди

Китайський баскетболіст Чжан Сінлян з клубу Гуанчжоу Лун Лайонз був відсторонений від матчів за порушення клубних правил.

Про це повідомляє BasketNews.

За інформацією джерела, 20-річний гравець спробував провести свою дівчину в гуртожиток на ніч для вивчення англійської мови.

Намагаючись провести з нею ніч перед нещодавньою грою проти Циндао Іглз, Чжан сховав свою дівчину у валізі і провів її всередину.

Читайте також : Говерла виграла другий матч у сезоні, зробивши камбек у грі зі Старим Луцьком

Однак план провалився, коли дівчина поділилася фотографіями з їхньої кімнати в соціальних мережах, в тому числі й тією, на якій вона була у валізі. Хоча дівчина швидко видалила фотографії, було вже запізно.

У відповідь на інцидент клуб заявив, що після розмови з керівництвом і тренерами команди Чжан щиро визнав необхідність дотримуватися вищих стандартів.

Він висловив жаль з приводу негативних наслідків своїх дій і зобов'язався зробити конкретні кроки для самовдосконалення. Чжан також публічно вибачився перед клубом.

Цього сезону Чжан Сінлян взяв участь у 26 матчах Гуанчжоу Лун Лайонз, набираючи в середньому 6,4 очка за гру.

Раніше стало відомо, що футбольний клуб Гуанчжоу втратив статус професійного, через що він не зможе виступити у другій за силою китайській лізі в наступному сезоні.