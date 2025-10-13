Існує певна невизначеність, – генменеджер Голден Стейт не знає, чи підпише Керр новий контракт

Генеральний менеджер Голден Стейт Ворріорз Майк Данліві-молодший прокоментував ситуацію навколо спливаючого контракту головного тренера Стіва Керра.

Слова 45-річного американця наводить BasketNews.

Наступний регулярний сезон НБА стане для Стіва Керра останнім за його чинним контрактом з Голден Стейт. Нещодавно наставник "воїнів" зізнався, що не збирається поспішати з продовженням контракту та не очікує на переговори по ходу регулярки. За словами Данліві, франшиза не хоче тиснути на Керра та зробить усе, як він того забажає.

"Технічно, існує певна невизначеність. Але це не звичайна ситуація. Стів тут давно і був дивовижною частиною цієї франшизи. Наскільки я розумію, він може залишатися тут скільки завгодно. Ми дамо йому можливість цього сезону побачити, на якому він рівні психологічно та фізично. Важко уявити, як Стів рухається далі, або як Стеф (Каррі) завершує свою кар'єру без Стіва на лаві запасних. Я думаю, що все владнається, але ми будемо дотримуватися умов Стіва", – сказав Данліві.

Стів Керр очолив Голден Стейт Ворріорз перед початком сезону-2014/15. У перший же рік своєї роботи з командою Керр привів "воїнів" до титулу чемпіона НБА. Загалом Стів здобув із ГСВ чотири чемпіонські "гайки", а ще дві він програв у фіналах з Клівлендом (2016) та Торонто (2019).

Нагадаємо, що Стів Керр залишив посаду головного тренера збірної США. На цю посаду призначили його асистента та колегу з НБА.