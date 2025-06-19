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Підготовка до нової династії: син Керра доєднався до тренерського штабу Голден Стейт

Олексій Погорелов — 19 червня 2025, 23:36
Стів Керр та його син Ніколас
Стів Керр та його син Ніколас
ESPN

Ніколас Керр, син головного тренера Голден Стейт Ворріорз Стіва Керра, поповнив склад тренерського штабу свого батька у клубі з Сан-Франциско.

Про це повідомляє ESPN.

Останні два сезони 32-річний американець був головним тренером Санта-Круз Ворріорз, фарм-клубу "воїнів" у G-Лізі. В обох сезонах під його керівництвом команда мала баланс перемог 20-14 і фінішувала на четвертому місці Західної конференції.

Ніколас Керр народився у Клівленді та виріс у Сан-Дієго, грав у баскетбол у коледжах Сан-Дієго та Каліфорнії. Після сезону-2016/17 він перейшов до Сан-Антоніо Сперс в якості інтерна.

Керр-молодший працював у відділі розвитку гравців Голден Стейт і був відеокоординатором протягом трьох сезонів. У 2021 році ГСВ найняли його на посаду асистента тренера Санта-Круз.

Нагадаємо, що Стів Керр очолює Голден Стейт, починаючи з сезону-2014/15. За 11 сезонів у лізі 59-річний фахівець привів "воїнів" до чотирьох титулів чемпіона НБА та ще двох фіналів, у яких вони програли Клівленду (2016) та Торонто (2019).

Під його керівництвом Ворріорз виграли 567 матчів у регулярному сезоні та 104 – у плейоф.

Раніше з'явилася інформація, що колишній суперник Голден Стейт цьогорічного постсезону продовжив контракт зі своїм тренером.

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