Велич надихає на велич: Каррі визнає вплив Мессі на світовий спорт

Лідер Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі після поразки від Торонто (101:104) розповів про те, як його надихає форвард Інтер Маямі та збірной Аргентини Ліонель Мессі.

Слова чотириразового чемпіона НБА наводить BasketNews.

"Безумовно, велич надихає на велич різними способами. Це не те, що ви можете застосувати до футболу чи баскетболу, це просто довголіття, творчість, його вплив на спорт у всьому світі. Я дуже ціную велич, і це надихає мене не зупинятися на досягнутому, намагатися робити все по-своєму. Я з великою повагою ставлюся до того, як він поводиться на полі і поза ним", – заявив Стеф.

👏 Stephen Curry se rinde a Leo Messi



📹 @Canyameridis71 pic.twitter.com/afKrUFY3NA — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 14, 2025

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Цього сезону Стефен Каррі взяв участь у 31 матчі, в яких він набирав у середньому 22,7 очка, 5,1 підбирання та 6,1 передачі за 41,0% реалізації триочкових кидків та 44,8% кидків з гри.

Раніше "Шеф" виступив із заявою, що він не хоче, щоб Голден Стейт намагався виправити ситуацію, в якій опинилася команда, відчайдушними обмінами, які можуть знищити майбутнє організації.