Міннесота здолала Вашингтон, Лейкерс з Леброном програли Сан-Антоніо у матчі НБА

У ніч з 13 на 14 січня відбулась низка матчів Національної баскетбольної асоціації.

Так, Лос-Анджелес Лейкерс із Леброном Джеймсом поступились Сан-Антоніо, а Міннесота в гостях здолала Вашингтон.

У ще одному матчі Детройт сенсаційно переграв Нью-Йорк завдяки 36 очкам Каннінгема.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

14 січня

Вашингтон – Міннесота 106:120 (20:25, 27:26, 32:31, 27:38)

Нью-Йорк – Детройт 119:124 (26:37, 37:22, 27:36, 29:29)

Торонто – Голден Стейт 104:101 (28:26, 24:24, 23:28, 29:23)

Х'юстон – Мемфіс 120:118 (23:30, 34:30, 30:32, 33:26)

Кліпперс – Маямі 109:98 (28:35, 15:13, 36:20, 30:30)

Лейкерс – Сан-Антоніо 102:126 (26:28, 36:25, 27:36, 13:37)

Нагадаємо, у попередньому матчі Святослав Михайлюк допоміг Юті переграти Бруклін.