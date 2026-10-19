Зірка Голден Стейт Каррі отримав ушкодження на відкритому тренуванні

Зірковий захисник Голден Стейт Стефен Каррі отримав ушкодження на відкритому тренуванні команди.

Про це повідомили у ESPN.

Баскетболіст грав проти резервіста Д'Ентоні Мелтона, але послизнувся і шкутильгаючи залишив паркет.

Як заявив головний тренер Ворріорз Стів Керр, травма захисника виявилась незначною і приводів для хвилювання наразі немає. Зауважимо, що минулого сезону Каррі пропустив загалом 43 гри через різного роду ушкодження – зокрема через проблеми із правим коліном.

Загалом в сезоні-2025/26 "Шеф" зіграв 43 поєдинки, в яких в середньому набирав 26.6 очок, виконував 3.6 підбирань та віддавав 4.7 передач за гру.

Новий сезон для Голден Стейт розпочнеться у четвер, 22 жовтня, матчем проти Лейкерс – старт заплановано на 05:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Стефен Каррі стане першим гравцем в історії НБА з доходом понад 600 млн доларів.