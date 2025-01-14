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Каррі: Я не хочу, щоб Голден Стейт намагався виправити ситуацію відчайдушними обмінами

Олексій Погорелов — 14 січня 2025, 13:48
Каррі: Я не хочу, щоб Голден Стейт намагався виправити ситуацію відчайдушними обмінами
Стефен Каррі
Голден Стейт Ворріорз

Зірковий розігруючий Голден Стейт Стефен Каррі вважає, що організація не має робити "відчайдушні кроки" через наближення дедлайну обмінів, бо це може вбити майбутнє франшизи.

Слова 36-річного баскетболіста наводить ESPN.

"Відчайдушні трейди або відчайдушні кроки, які виснажують майбутнє – існує відповідальність за те, щоб залишити та утримувати франшизу в хорошому положенні, коли ви закінчуєте.

Це не означає, що ви не намагаєтеся стати краще. Це не означає, що ви не займаєтеся пошуком, якщо у вас є можливість, коли обмін має сенс, або навіть літній ринок вільних агентів має сенс. Ви хочете продовжувати ставати кращими.

Ніхто не хоче бути несвіжим або опинитися в ситуації, коли ви втрачаєте можливості. Але це не означає, що ви у відчаї і розкидаєтесь активами просто тому, що хочете щось зробити", – сказав "Шеф".

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Через погані виступи ГСВ звалилися на дванадцяте місце на Заході, маючи баланс перемог 19-20.

Минулої ночі команда Стіва Керра на виїзді програла Торонто. Ця поразка стала для Ворріорз вже четвертою в останніх п'яти матчах.

Голден Стейт Стефен Каррі НБА

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