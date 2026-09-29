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Каррі стане першим гравцем в історії НБА з доходом понад 600 мільйонів доларів

Микола Літвінов — 29 вересня 2026, 21:35
Каррі стане першим гравцем в історії НБА з доходом понад 600 мільйонів доларів
Стефен Каррі
Голден Стейт Ворріорз

Лідер Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі стане першим гравцем в історії НБА, який заробить протягом своєї кар'єри понад 600 мільйонів доларів. 

Про це повідомляє інсайдер ESPN Боббі Маркс.

Як відомо, Каррі напередодні продовжив контракт з Голден Стейт Ворріорз. За даними інсайдера Шемс Чаранії, сторони уклали 2-річну угоду, яка принесе Стефену 116 мільйонів доларів.

Таким чином, Каррі заробить за весь час виступів 652 мільйони доларів. Рекордсменом ліги за фінансовим показником є форвард Г'юстон Рокетс Кевін Дюрант (598 млн доларів).

Топ-8 гравців в історії НБА за заробітком 

  1. Стефен Каррі (Голден Стейт Ворріорз) – $652 млн
  2. Кевін Дюрант (Фінікс Санз) – $598 млн
  3. Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс) – $592 млн
  4. Кавай Леонард (Лос-Анджелес Кліпперс) – $543 млн
  5. Пол Джордж (Філадельфія Севенті Сіксерс) – $519 млн
  6. Джоел Ембіід (Філадельфія Севенті Сіксерс) – $515 млн
  7. Донован Мітчелл (Клівленд Кавальєрс) – $514 млн
  8. Джеймс Гарден (Лос-Анджелес Кліпперс) – $510 млн

Зауважимо, що 38-річний баскетболіст виступає за воїнів з 2009 року, відколи клуб обрав його на драфті під 7-м номером. З того часу у складі команди 4 рази виграв НБА та провів 1069 матчів, у яких в середньому набирав 24,8 очка та віддав 6,3 передачі.

Раніше повідомлялося, що Юта Джаз домовилася про новий довгостроковий контракт із одним із лідерів команди Кейонте Джорджем.

Стефен Каррі НБА

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