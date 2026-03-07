Українська правда
Дніпро розгромив Старий Луцьк у матчі Суперліги та достроково виграв регулярний сезон

Олексій Мурзак — 7 березня 2026, 20:50
У суботу, 7 березня, відбувся матч регулярного сезону Суперліги України з баскетболу, в якому Дніпро переграв Старий Луцьк.

Зустріч завершилася з рахунком 90:75.

Найрезультативнішим гравцем протистояння став форвард луцького клубу Лоренцо Андерсон, який набрав 20 очок та зробив 4 підбирання.

Водночас у переможців найкращим став Станіслав Тимофеєнко, на рахунку якого 19 очок, 7 підбирань та 5 передач.

До завершення регулярного сезону команді залишилося зіграти три матчі, однак навіть у випадку поразок у всіх трьох протистояннях, чинних чемпіонів в турнірній таблиці вже ніхто не обійде. 

Суперліга з баскетболу – Регулярний чемпіонат
7 березня

Старий Луцьк – Дніпро 75:90 (13:17, 16:28, 23:21, 18:29)

Напередодні Київ-Баскет поступився Черкаським Мавпам, а Говерла переграла Запоріжжя.

