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Прикарпаття-Говерла підпише трьох ексгравців Старого Луцька

Денис Шаховець — 20 серпня 2026, 12:42
Прикарпаття-Говерла підпише трьох ексгравців Старого Луцька
Павло Горобченко
ФБУ

Івано-Франківський Прикарпаття-Говерла найближчим часом поповниться трьома колишніми гравцями Старого Луцька.

За інформацією "Чемпіона", склад івано-франківського клубу підсилять захисники Павло Горобченко та Олександр Дюпін, а також центровий Степан Лесик.

Горобченко та Лесик уже виступали за Говерлу у минулому. Деталі контрактів наразі залишаються невідомими.

Нагадаємо, в сезоні-2025/26 Старий Луцьк посів останнє місце в турнірній таблиці Суперліги. У червні клуб змінив назву на БК Волинь.

Прикарпаття-Говерла за підсумками минулого сезону посів 4 місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

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