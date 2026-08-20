Прикарпаття-Говерла підпише трьох ексгравців Старого Луцька

Івано-Франківський Прикарпаття-Говерла найближчим часом поповниться трьома колишніми гравцями Старого Луцька.

За інформацією "Чемпіона", склад івано-франківського клубу підсилять захисники Павло Горобченко та Олександр Дюпін, а також центровий Степан Лесик.

Горобченко та Лесик уже виступали за Говерлу у минулому. Деталі контрактів наразі залишаються невідомими.

Нагадаємо, в сезоні-2025/26 Старий Луцьк посів останнє місце в турнірній таблиці Суперліги. У червні клуб змінив назву на БК Волинь.

Прикарпаття-Говерла за підсумками минулого сезону посів 4 місце в турнірній таблиці чемпіонату України.