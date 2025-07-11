Старий Луцьк продовжив співпрацю з перспективним форвардом

Старий Луцьк оголосив про продовження контракту з форвардом Олександром Дюпіним.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Баскетболіст проведе в обласному центрі Волині ще один сезон. Для 20-річного гравця це буде третій сезон у складі команди.

Минулого сезону Дюпін набирав у середньому 4,6 очка та 3,6 підбирання.

Раніше гравець виступав у складі Київ-Баскета та СумДУ.

Напередодні луцька команда продовжила контракт з форвардом Максимом Михайловим та захисником Павлом Горобченком.

У минулому сезоні Старий Луцьк завершив боротьбу за медалі на стадії 1/4 серії плейоф: лучани за підсумками двох матчів поступилися Київ-Баскету.