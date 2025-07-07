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Старий Луцьк продовжив контракт із перспективним форвардом

Олексій Мурзак — 7 липня 2025, 16:24
Старий Луцьк продовжив контракт із перспективним форвардом
Максим Михайлов
БК Старий Луцьк

Старий Луцьк оголосив про продовження контракту з 21-річним форвардом Максимом Михайловим.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Баскетболіст проведе в обласному центрі Волині ще один сезон.

Михайлов у минулому сезоні набирав у середньому 4,3 очка, 4 підбирання і 2 асисти.

Раніше він захищав кольори Харківських Соколів, збірної Харківської області та БК СумДУ (Суми). Він став гравцем Старого Луцька у 2024 році.

Раніше клуб оголосив про продовження контракту з центровим Степаном Лесиком.

У минулому сезоні Старий Луцьк завершив боротьбу за медалі на стадії 1/4 серії плейоф: лучани за підсумками двох матчів поступилися Київ-Баскету.

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