Волинь підписала 30-річного розігруючого: це перший американець у новому сезоні Суперліги

БК Волинь оголосив про перехід американського розігруючого Браяна Старра.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни та фінансові деталі контракту не розголошуються. 30-річний гравець раніше виступав у професійних лігах Туреччини та Мексики.

Зокрема, у сезоні 2022 року американець увійшов до трійки найрезультативніших гравців першого за силою турецького баскетбольного чемпіонату – TBL.

А вже у 2024 році змагався у напівпрофесійному чемпіонаті Мексики – CIBAPAC. За підсумками того розіграшу Старра визнали All-Conference Player, тобто баскетболіста внесли до символічної збірної найкращих гравців турніру.

Зауважимо, що це перший трансфер американського баскетболіста до клубу з української Суперліги в цій кампанії.

Нагадаємо, у минулорічному розіграші Старий Луцьк посів останнє місце в турнірній таблиці української першості. У червні цього року клуб змінив назву на БК Волинь.

Також напередодні, за даними "Чемпіона", стало відомо, що до івано-франківського Прикарпаття-Говерла приєднаються три колишніх гравці волинського колективу.