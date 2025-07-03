Старий Луцьк продовжив контракт із перспективним центровим

Старий Луцьк оголосив про продовження контракту з центровим Степаном Лесиком.

Про це повідомила пресслужба клубу.

23-річний баскетболіст дебютував за команду в сезоні-2024/25. Набирав у середньому 12,0 очка, 7,0 підбирань, 1,3 передачі.

До цього 6 сезонів провів за Говерлу у Вищій лізі України. У 2024 році отримав перший виклик до національної збірної України.

"Очікую, що ми будемо конкурентною командою, вірю в тренера та його ідеї. Минулий сезон провели невдало, але сподіваюся, що все зміниться", – прокоментував гравець нову угоду з клубом.

Раніше Старий Луцьк оголосив про призначення Антона Мусієнка головним тренером команди.

У минулому сезоні Старий Луцьк завершив боротьбу за медалі на стадії 1/4 серії плейоф: лучани за підсумками двох матчів поступилися Київ-Баскету.