Немає часу хворіти: визначилася дата повернення Каррі на майданчик

Вже найближчим часом фанати зможуть розраховувати побачити зірку Голден Стейт Ворріорз Стефена Каррі у дії.

Про це повідомляє BasketNews.

Каррі пропустив останні три матчі регулярного сезону НБА через хворобу. Востаннє він виходив на майданчик у грі проти Фінікса (118:107) 5 листопада. Проте після поєдинку "Шеф" зізнався, що у другій половині у нього вже не було сил.

Повернення 37-річного розігруючого могло відбутися цієї ночі у матчі проти Індіани (114:83), але медичний штаб "воїнів" порадив дати баскетболісту більше часу на відпочинок.

Тож, за словами головного тренера Голден Стейт Стіва Керра, Каррі має зіграти вже в наступній зустрічі проти Оклахоми, яка відбудеться в ніч на 12 листопада. Варто зазначити, що ця гра розпочне шестиматчеве виїзне турне Ворріорз.

У поточному сезоні Стефен Каррі зіграв вісім матчів, у яких набирав у середньому 26,8 очка, 3,6 підбирання та 4,3 передачі. Без свого лідера Голден Стейт програв два поєдинки з трьох, і тепер "воїни" з балансом перемог 6-5 посідають восьме місце Західної конференції.

Нагадаємо, що пішов з життя тренер-рекордсмен та чемпіон НБА Ленні Вілкенс. Легенді було 88 років.

Раніше Нікола Йокич розповів, від чого він відмовився, щоб його гра в новому сезоні стала більш ефективною.