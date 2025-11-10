Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Немає часу хворіти: визначилася дата повернення Каррі на майданчик

Олексій Погорелов — 10 листопада 2025, 11:23
Стеф Каррі
Стеф Каррі
Getty Images

Вже найближчим часом фанати зможуть розраховувати побачити зірку Голден Стейт Ворріорз Стефена Каррі у дії.

Про це повідомляє BasketNews.

Каррі пропустив останні три матчі регулярного сезону НБА через хворобу. Востаннє він виходив на майданчик у грі проти Фінікса (118:107) 5 листопада. Проте після поєдинку "Шеф" зізнався, що у другій половині у нього вже не було сил.

Повернення 37-річного розігруючого могло відбутися цієї ночі у матчі проти Індіани (114:83), але медичний штаб "воїнів" порадив дати баскетболісту більше часу на відпочинок.

Тож, за словами головного тренера Голден Стейт Стіва Керра, Каррі має зіграти вже в наступній зустрічі проти Оклахоми, яка відбудеться в ніч на 12 листопада. Варто зазначити, що ця гра розпочне шестиматчеве виїзне турне Ворріорз.

У поточному сезоні Стефен Каррі зіграв вісім матчів, у яких набирав у середньому 26,8 очка, 3,6 підбирання та 4,3 передачі. Без свого лідера Голден Стейт програв два поєдинки з трьох, і тепер "воїни" з балансом перемог 6-5 посідають восьме місце Західної конференції.

Нагадаємо, що пішов з життя тренер-рекордсмен та чемпіон НБА Ленні Вілкенс. Легенді було 88 років.

Раніше Нікола Йокич розповів, від чого він відмовився, щоб його гра в новому сезоні стала більш ефективною.

баскетбол Стефен Каррі НБА Голден Стейт Ворріорз

НБА

Я цього більше не робитиму, – Йокич назвав головну зміну в своїй грі у новому сезоні НБА
Нью-Йорк не помітив Бруклін, Шенгюн переміг Янніса, Голден Стейт помстився Індіані в НБА
Тренер-рекордсмен і зірковий гравець: помер легендарний Ленні Вілкенс
Новіцкі – про Даллас: Вони не можуть кидати, не можуть розігрувати – на це важко дивитися
Багаторазовий чемпіон НБА та власник клубу Євроліги розпочне кар'єру тренера

Останні новини