Тренер-рекордсмен і зірковий гравець: помер легендарний Ленні Вілкінс

На 89-м році життя помер легендарний Ленні Вілкінс. Він був зіркою Національної баскетбольної асоціації в ролі гравця і тренера.

Про це повідомила прес-служба НБА. Деталі додає Seattletimes.com.

Він помер у себе вдома. Причини смерті не вказані.

Lenny Wilkens, Hall of Fame basketball player and coach, has died at 88.



Wilkens, who was known as the godfather of Seattle basketball, played for 15 seasons and his 1,332 wins as a head coach rank third all-time. pic.twitter.com/Rh7kGaKzbP — Yahoo Sports (@YahooSports) November 9, 2025

Ленні – один із п'яти людей, яких введено в Зал слави як гравця (1989 рік) і тренера (1998 рік). Інші, хто отримав таку честь: Білл Расселл, Джон Вуден, Том Хейнсон і Білл Шарман.

Під час ігрової кар'єри виступав за Сент-Луїс Гокс (нині Атланта), Сіетл Суперсонікс, Портленд Трейл Блейзерс і Клівленд Кавальєрс. Відіграв у НБА 15 сезонів, за які провів 1077 матчів. Його показники: 16,5 очка і 6,7 передачі за 35 хвилин на паркеті.

Ленні дев'ять разів обирався на Матч зірок, а в сезоні-1969/70 став найкращим у лізі за асистами.

Ще в 1969-м почав кар'єру тренера паралельно з виступами на паркеті. Як тренер відпрацював 32 сезони на чолі Сіетла, Портленда, Клівленда, Атланти, Торонто і Нью-Йорка. У сезоні-1978/79 Суперсонікс під його керівництвом стали чемпіонами.

Вілкінс залишається лідером НБА за проведеними матчами на чолі команд. Наразі серед активних фахівців Док Ріверс посідає восьме місце, відстаючи від Вілкінса на 500 поєдинків.

У 1992 році був асистентом у тренерському штабі збірної США на Олімпіаді в Барселоні. Через чотири роки був уже головним на тріумфальній Олімпіаді в Атланті.