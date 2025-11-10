Нью-Йорк не помітив Бруклін, Шенгюн переміг Янніса, Голден Стейт помстився Індіані в НБА

Вчора, 9 листопада, стартувала серія матчів регулярного сезону НБА.

Все розпочалося з поєдинку Мілуокі та Х'юстона, де головним протистоянням стала дуель Янніса Адетокумбо та Альперена Шенгюна. "Грік Фрік" отримав від одноклубників не так багато допомоги, як турецький бігмен, а тому гості святкували перемогу 122:115.

Джа Морант провів ще один невдалий матч, цього разу проти Оклахоми, яка виграла з 14-очковою перевагою. А паралельно із цим відбулосся побиття Брукліна, який не зміг зупинити Нью-Йорк.

Бостон здобув у певному сенсі несподівану перемогу над Орландо, Детройт у клатчі втримав необхідний результат гри проти Філадельфії, Голден Стейт взяв реванш у Індіани за нещодавню поразку, а Міннесота на виїзді розтрощила Сакраменто.

НБА – регулярний сезон

9-10 листопада

Мілуокі – Х'юстон 115:122 (30:28, 31:22, 24:32, 30:40)

Мемфіс – Оклахома 100:114 (33:25, 29:26, 18:34, 20:29)

Нью-Йорк – Бруклін 134:98 (40:22, 37:40, 35:17, 22:19)

Орландо – Бостон 107:111 (33:30, 21:24, 26:24, 27:33)

Філадельфія – Детройт 108:111 (32:37, 32:17, 21:34, 23:23)

Голден Стейт – Індіана 114:83 (23:21, 25:20, 27:24, 39:18)

Сакраменто – Міннесота 117:144 (25:31, 29:40, 30:40, 33:33)

Турнірна таблиця Східної конференції

Турнірна таблиця Західної конференції

Нагадаємо, що вчора, 9 листопада, Олексій Лень став найрезультативнішим гравцем Реала, який переміг Ховентуд у матчі чемпіонату Іспанії.