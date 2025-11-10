Я цього більше не робитиму, – Йокич назвав головну зміну в своїй грі у новому сезоні НБА

Зірковий бігмен Денвер Наггет Нікола Йокич запевнив, що в новому сезоні він відмовиться від звички, яка заважала йому в попередні роки.

Слова 30-річного серба наводить BasketNews.

Вчора, 9 листопада, Денвер здобув впевнену перемогу над Індіаною з рахунком 117:100. Йокич завершив матч із черговим трипл-даблом (32+14+14). Після гри "Джокер" пояснив, що цього року він навмисно уникає суперечок з суддями, що допомагає йому бути більш ефективним на майданчику.

"Це моя новинка цього року. Я не збираюся так сильно хвилюватися… Я не збираюся кричати на суддів. Я просто спробую спрямувати свою енергію на баскетбольні комбінації", – сказав Йокич.

У нинішньому сезоні Нікола Йокич взяв участь у всіх 9 матчах Денвера, у яких він набирав у середньому 25,2 очка, 13 підбирань та 11,9 передачі. Наггетс ділять із Сан-Антоніо друге місце на Заході зі балансом перемог 7-2.

Раніше стало відомо про смерть тренера-рекордсмена та чемпіона НБА Ленні Вілкенса.