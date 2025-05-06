НБА визнала генерального менеджера Оклахоми найкращим керівником року

Виконавчий віцепрезидент та генеральний менеджер Оклахома-Сіті Тандер Сем Престі отримав нагороду найкращого керівника НБА сезону-2024/25.

Про це ліга повідомила в соцмережах.

Для Престі це перша нагорода в кар'єрі. Він створив команду, яка завершила регулярний сезон з найкращим балансом перемог у лізі (68-14). Цей результат став шостим найкращим в історії НБА.

The 2024-25 NBA Basketball Executive of the Year is... Sam Presti! #NBAAwards pic.twitter.com/8A3t43Jppc — NBA (@NBA) May 6, 2025

Нагорода "Керівник року НБА" щорічно присуджується найкращому менеджеру за підсумками регулярного сезону. Переможець визначається голосуванням серед 30 менеджерів команд

Престі отримав десять голосів за перше місце, шість голосів за друге місце та шість голосів за третє місце, загалом набравши 74 бали.

У боротьбі за нагороду він випередив Кобі Альтмана з Клівленда (58 балів) та Траяна Ленгдона з Детройта (52 бали).

Сем Престі обіймає посаду генерального менеджера ОКС з 2007 року, коли його прийняли на роботу у віці 29 років. Це зробило його другою наймолодшою людиною в історії НБА, яка обіймала цю посаду.

Наразі Оклахома програє 0-1 у серії другого раунду плейоф НБА Західної конференції проти Денвер Наггетс. Це стало реальністю після того, як команда Марка Дейно зазнала поразки з рахунком 119:121 в першому матчі протистояння.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 травня, НБА оприлюднила ім'я переможця в номінації на звання найкращого тренера року.

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