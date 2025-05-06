НБА оголосила найкращого тренера сезону-2024/25

Національна баскетбольна асоціація оголосила ім'я найкращого тренера кампанії сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату.

Ним став наставник Клівленда Кенні Аткінсон. Фахівець очолив Кавальєрс влітку 2024 року і завершив регулярну частину сезону на першому місці Східної конференції з балансом 64-18.

The 2024-25 NBA Coach of the Year is… Kenny Atkinson! #NBAAwards pic.twitter.com/6AvyikvExc — NBA (@NBA) May 5, 2025

У першому раунді плейоф під керівництвом Аткінсона Клівленд легко вибив Маямі, завершивши серії з рахунком 4:0. Перший матч наступного кола проти Індіани виграв суперник.

У своїх перших 15 матчах фахівець здобув 15 перемог, що є рекордним показником для тренера-дебютанта в НБА. Згодом була виграна 16-та гра, яка зафіксувала абсолютний рекорд франшизи.

Окрім того, Клівленд повторив власний третій найкращий показник перемог за ходом кампанії.

Раніше Аткінсон працював головним тренером у Брукліні та низці інших клубів НБА в ролі асистента. Також наставник входив у тренерський штаб збірної Франції.

Нагадаємо, що раніше НБА визначила переможця в номінації "Новачок року", а також назвала ім'я баскетболіста, який отримав звання найбільш прогресуючого гравця.