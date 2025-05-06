Дончич визначився, чи хоче він перепідписати контракт з Лейкерс

Зірковий захисник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич збирається перепідписати контракт з клубом.

Про це розповів журналіст ESPN Тім МакМен на "Шоу Дена Патріка".

Чинна угода сторін розрахована на два сезони. За наступний рік баскетболіст заробить 46 мільйонів доларів, а на останній у нього діятиме опція гравця на 49 мільйонів, від якої він може відмовитися та вийти на ринок вільних агентів.

Цього літа словенська зірка може підписати з "озерниками" чотирирічний контракт на 229 мільйонів, і саме це він збирається зробити.

Після свого обміну з Далласа, 26-річний словенець провів 33 матчі за ЛАЛ в регулярному сезоні та плейоф, набираючи в середньому 28.5 очка, 7.9 підбирання, 7.3 передачі, 1.5 перехоплення та 0.5 блок-шота.

Нагадаємо, що шлях Дончича з Лейкерс у плейоф НБА перервала Міннесота, яка виграла серію першого раунду з рахунком 4-1.

Раніше стало відомо, кого НБА визнала тренером року за підсумками регулярного сезону-2024/25.