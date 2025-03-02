Визначилась нова дата фіналу Кубку України

Федерація баскетболу України перенесла дату фінального матчу Кубку України.

Про це повідомляє ФБУ.

Вирішальний матч турніру між Дніпро та Рівним відбудеться у суботу, 22 березня, в СК Шинник. Початок – о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, першочергово Фінал чотирьох мав відбутися 1-2 березня. Однак у суботу півфінальні зустрічі буди перенесені на неділю через тривалу повітряну тривогу.

У півфіналі Дніпро з рахунком 87:58 переміг Черкаські Мавпи, а Рівне розібрався з Харківським Соколами з рахунком 90:70.

Раніше стало відомо, що Олексій Лень може залишити склад Лос-Анджелес Лейкерс.