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Визначилась нова дата фіналу Кубку України

Олександр Булава — 2 березня 2025, 17:47
Визначилась нова дата фіналу Кубку України
ФБУ

Федерація баскетболу України перенесла дату фінального матчу Кубку України.

Про це повідомляє ФБУ.

Вирішальний матч турніру між Дніпро та Рівним відбудеться у суботу, 22 березня, в СК Шинник. Початок – о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, першочергово Фінал чотирьох мав відбутися 1-2 березня. Однак у суботу півфінальні зустрічі буди перенесені на неділю через тривалу повітряну тривогу.

У півфіналі Дніпро з рахунком 87:58 переміг Черкаські Мавпи, а Рівне розібрався з Харківським Соколами з рахунком 90:70.

Раніше стало відомо, що Олексій Лень може залишити склад Лос-Анджелес Лейкерс.

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