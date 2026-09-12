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Рівне підписало американського форварда

Олександр Булава — 12 вересня 2026, 18:55
Рівне підписало американського форварда

БК Рівне оголосив про перехід американського форварда Денні Сміта.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Минулого сезону він розпочав професійну кар'єру у вірменському Хатісі, де в 10 матчах елітного дивізіону в середньому за ніч оформлював 26.3 очка, 11.0 підбирання та 3.4 передачі. У підсумку команда здобула срібні медалі чемпіонату, а самого гравця визнали найкращим форвардом першості.

Нагадаємо, що напередодні рівненський клуб також продовжив угоду з іншим американським легіонером - захисником Демаріусом Джейкобсом.

У сезоні-2025/26 Рівне здобуло бронзові медалі Суперліги. У серії за третє місце рівняни перемогли Харківських Соколів з рахунком 2:1.

Раніше до БК Рівне приєднався 34-річний український центровий Євген Бречко. Також клуб продовжив контракт з центровим команди Дмитром Триколенком.

БК Рівне

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