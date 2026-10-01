Рівне перемогло Харківських Соколів у матчі-відкритті нового сезону Суперліги

Рівне розпочало сезон української баскетбольної Суперліги-2026/27 домашньою перемогою над Харківськими Соколами.

Зустріч завершилася з рахунком 93:81.

Гості виграли першу чверть із рахунком 21:18, проте в другій господарі перехопили ініціативу та пішли на велику перерву з перевагою у чотири очки – 41:37.

Третя десятихвилинка завершилася з мінімальною перевагою Рівного, тож перед заключною чвертю рахунок становив 65:60. Останній відрізок господарі виграли 28:21, довівши підсумковий відрив до 12 очок.

Найрезультативнішим у складі переможців став Дмитро Триколенко – 19 очок і 6 підбирань. Віталій Биков додав 18 очок та 4 передачі, реалізувавши чотири триочкові.

У Харківських Соколів найбільше очок набрав Артем Романиця – 19. Також на його рахунку 8 підбирань і 3 передачі.

Рівне суттєво перевершило суперника за точністю кидків із гри – 58,1% проти 39,7%, хоча поступилося в боротьбі за підбирання – 33:41.

Суперліга України-2026/27

Регулярний чемпіонат

Рівне – Харківські Соколи 93:81 (18:21, 23:16, 24:23, 28:21)