Рівне підписало американського ексфорварда Запоріжжя

БК Рівне оголосив про підписання американського форварда Таріга Ейси.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі контракту не розголошуються.

Зауважимо, що Ейса минулого сезону виступав у складі БК Запоріжжя. За цей час провів у формі українського колективу 17 матчів, у яких в середньому набирав 16,4 очка, 10,3 підбирання та 2,8 асиста.

Його рейтинг ефективності склав 18.6 бала. Окрім того, за підсумками тієї кампанії Ейса став найкращим гравцем Суперліги за підбираннями. За даними Федерації баскетболу України, покинув запорізьку команду через сімейні обставини.

Нагадаємо, що у сезоні-2025/26 Рівне здобуло бронзові медалі Суперліги. У серії за третє місце рівняни перемогли Харківських Соколів з рахунком 2:1.

Нещодавно до рівненського колективу доєднався інший американський форвард Денні Сміт.