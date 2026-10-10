Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Баскетбол

Рівне Dream підсилився американським центровим

Сергій Шаховець — 10 жовтня 2026, 15:42
Рівне Dream підсилився американським центровим
Джавон Бенсон
БК Рівне

Рівне Dream оголосив про підписання американського центрового Джавона Бенсона.

Про це повідомила пресслужба команди.

"Сила під кільцем, боротьба за підбирання та захист власного кошика – якості, які Джавон покликаний додати нашій команді. Бенсон приєднався до Рівне Dream із чіткою метою – допомогти команді посилити гру в трисекундній зоні та боротися за найвищі місця в Суперлізі", – йдеться в повідомленні клубу.

25-річний баскетболіст має досвід виступів у першому дивізіоні Національної асоціації студентського спорту США (NCAA). На студентському рівні він представляв університети South Carolina, Hampton та Ole Miss.

Професійну кар'єру американець розпочав у Казахстані, де виступав за Barsy Atyrau. У п'яти матчах центровий набирав у середньому 9,4 очка, робив 14,2 підбирання та 2,6 блок-шота за гру.

Згодом Бенсон продовжив кар'єру в Уругваї, де захищав кольори Larre Borges Montevideo. За сім матчів його середні показники становили 12,2 очка, 10,7 підбирання та 2,1 блок-шота.

Бенсон став четвертим легіонером у складі рівненської команди. Водночас регламент Суперліги дозволяє включати до заявки на один матч не більше трьох іноземних гравців.

Нагадаємо, що у стартовому матчі української баскетбольної Суперліги-2026/27 Рівне Dream переміг Харківських Соколів (93:81). У наступному поєдинку рівненська команда поступилася Київ-Баскету (70:79).

БК Рівне

БК Рівне

Рівне перемогло Харківських Соколів у матчі-відкритті нового сезону Суперліги
Рівне підписало американського ексфорварда Запоріжжя
Рівне підписало американського форварда
Бронзовий призер Суперліги продовжив контракт з американським захисником
Бронзовий призер Суперліги підписав досвідченого центрового

Останні новини