Рівне Dream підсилився американським центровим

Рівне Dream оголосив про підписання американського центрового Джавона Бенсона.

Про це повідомила пресслужба команди.

"Сила під кільцем, боротьба за підбирання та захист власного кошика – якості, які Джавон покликаний додати нашій команді. Бенсон приєднався до Рівне Dream із чіткою метою – допомогти команді посилити гру в трисекундній зоні та боротися за найвищі місця в Суперлізі", – йдеться в повідомленні клубу.

25-річний баскетболіст має досвід виступів у першому дивізіоні Національної асоціації студентського спорту США (NCAA). На студентському рівні він представляв університети South Carolina, Hampton та Ole Miss.

Професійну кар'єру американець розпочав у Казахстані, де виступав за Barsy Atyrau. У п'яти матчах центровий набирав у середньому 9,4 очка, робив 14,2 підбирання та 2,6 блок-шота за гру.

Згодом Бенсон продовжив кар'єру в Уругваї, де захищав кольори Larre Borges Montevideo. За сім матчів його середні показники становили 12,2 очка, 10,7 підбирання та 2,1 блок-шота.

Бенсон став четвертим легіонером у складі рівненської команди. Водночас регламент Суперліги дозволяє включати до заявки на один матч не більше трьох іноземних гравців.

Нагадаємо, що у стартовому матчі української баскетбольної Суперліги-2026/27 Рівне Dream переміг Харківських Соколів (93:81). У наступному поєдинку рівненська команда поступилася Київ-Баскету (70:79).