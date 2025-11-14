Українська правда
Український баскетболіст отримав бан від ФІБА

Олексій Мурзак — 14 листопада 2025, 15:48
Максим Шульга
Getty Images

Український баскетболіст Бостона Максим Шульга отримав трансферний бан від ФІБА.

Про це повідомляється на сайті федерації.

Причиною стали борги гравця італійському агентству Sigma Srl у розмірі 180 тисяч доларів.

Зазначено, що агентство допомогло українцеві оформити перехід до Вілланова Вайлдкетс у травні 2024 року. Угода мала принести Максиму 900 тисяч доларів, від яких йшли відрахування агентам.

Втім, Шульга не провів за команду жодного матчу, а за кілька тижнів повернувся до Вірджинії Ремс, припинивши виплати Sigma Srl.

У підсумку компанія подала позов проти українця, який задовольнила ФІБА. На суму боргу нараховується пеня у розмірі 5% річних. Також баскетболіст повинен виплатити компанії 9 тисяч євро арбітражних витрат і заплатити за інші витрати 11 500 євро.

Оскільки Шульга не виплатив цю суму, йому заборонено підписувати контракти з будь-якою командою у змаганнях під егідою ФІБА, доки він не розрахувався з агентством. На виступи українця у США це ніяк не вплине.

Нагадаємо, що Бостон задрафтував Максима під 57 піком. До цього з 17 років він грав у NCAA.

